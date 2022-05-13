Губерниев: Воронков — расист и позорит российский спорт. Его нужно дисквалифицировать

Российский комментатор Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.

Во время пятого, решающего матча в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба. В составе команды из Свердловской области выступает темнокожая кубинская доигровщица Айлама Монтальво.

«Мне ужасно стыдно и неловко. Воронков — чёртов расист, да ещё и позорник. Мне кажется, что он и женоненавистник в том числе. Это вообще как? Публично называть девушку обезьяной — это вообще что? Надо его просто выгнать из профессии. Воронков позорит российский спорт. Очень странная реакция калининградского клуба. Понятно, они сейчас будут сливать воду, но такие вещи нельзя оставлять безнаказанными. Ты же тренер, человек публичной профессии, смотрят люди, дети.

Считаю, должна быть дисквалификация. Они сейчас не извиняются, говорят, что им некогда. Надеюсь, наказание будет жёстким. Это лютый стыд и позор. За это его нужно дисквалифицировать сразу. Неважно, что он там выиграл, какой чемпионат России. Если мы оставим это просто так, то нам грош цена. Выводы должны быть очень жёсткими и строгими. Воронков — совершенно точно расист», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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