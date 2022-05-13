Гендиректор «Локомотива» — о расистском скандале с тренером: мне сейчас не до этого

Гендиректор женского волейбольного клуба «Локомотив» Александр Косырьков заявил, что не видел резонансный эпизод, произошедший во время пятого матча финальной серии с «Уралочкой». Во время пятого решающего матча в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута тренер «Локомотива» Андрей Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба. В составе команды из Свердловской области выступает темнокожая кубинская доигровщица Айлама Монтальво.

«Вообще первый раз слышу. Я сидел на трибуне и перерыв вообще не слышал. Вообще не видел этот момент. Мне вот сейчас не до пересмотра каких-то видео и всего остального. Матч пока пересматривать не собираюсь. Мне сейчас не до этого немного», — цитирует Косырькова «Подъём».

«Локомотив» одержал победу в серии и защитил титул чемпиона России.