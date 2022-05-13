О’Салливан — о победе на ЧМ по снукеру: иногда казалось, что шар будто привязан к кию

Британский снукерист Ронни О’Салливан, ставший победителем чемпионата мира, проходившего в Шеффилде (Англия), прокомментировал триумфальное выступление на турнире. Он стал семикратным чемпионом мира, сравнявшись по этому показателю с рекордсменом Стивеном Хендри.



«Иногда мне казалось, будто шар привязан леской к кию. Я отправлял его туда, куда мне хотелось. Иногда было вообще неважно, где находятся шары. Я знал, что есть важнейшие удары, которые надо было сделать. И был уверен, что они получатся.



Не думаю, что являюсь лучшим во всех аспектах в снукере. Скорее, вхожу в топ-10 игроков в каждом из аспектов. Но стабильность в течение 17 дней позволила мне победить», — цитирует Ронни О’Салливана Eurosport.

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