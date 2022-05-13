О’Салливан — о победе на ЧМ по снукеру: иногда казалось, что шар будто привязан к кию
Поделиться
Британский снукерист Ронни О’Салливан, ставший победителем чемпионата мира, проходившего в Шеффилде (Англия), прокомментировал триумфальное выступление на турнире. Он стал семикратным чемпионом мира, сравнявшись по этому показателю с рекордсменом Стивеном Хендри.
«Иногда мне казалось, будто шар привязан леской к кию. Я отправлял его туда, куда мне хотелось. Иногда было вообще неважно, где находятся шары. Я знал, что есть важнейшие удары, которые надо было сделать. И был уверен, что они получатся.
Не думаю, что являюсь лучшим во всех аспектах в снукере. Скорее, вхожу в топ-10 игроков в каждом из аспектов. Но стабильность в течение 17 дней позволила мне победить», — цитирует Ронни О’Салливана Eurosport.
Комментарии
- 13 мая 2022
-
12:41
-
12:09
-
12:06
-
12:03
-
11:56
-
11:49
-
11:33
-
11:20
-
11:02
-
10:39
-
10:03
-
10:00
-
09:55
-
09:18
-
00:57
-
00:34
- 12 мая 2022
-
22:34
-
22:17
-
20:41
-
20:22
-
19:27
-
19:00
-
17:39
-
17:22
-
14:45
-
12:44
-
09:00
-
05:51
- 11 мая 2022
-
21:04
-
14:06
-
13:26
-
12:34
-
11:40
-
11:33
-
11:19
Партнерский контент