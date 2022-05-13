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ВФВ отреагировала на скандальные слова Андрея Воронкова, которого обвиняют в расизме

ВФВ отреагировала на скандальные слова Андрея Воронкова, которого обвиняют в расизме
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко отреагировал на скандальные слова главного тренера женского ВК «Локомотив» Андрея Воронкова.

Во время пятого, решающего матча в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба. В составе команды из Свердловской области выступает темнокожая кубинская доигровщица Айлама Монтальво.

«В настоящий момент мы ждём позицию со стороны клубов, спортсменов и тренера. Безусловно, данный инцидент будет рассмотрен на дисциплинарной комиссии ВФВ в ближайшее время», — приводит слова Ярёменко пресс-служба ВФВ.

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