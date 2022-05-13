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Олимпийский чемпион Евгений Рылов раскритиковал российский футбол

Олимпийский чемпион Евгений Рылов раскритиковал российский футбол
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что ему не нравится российский футбол.

«Наш футбол так смотрится, потому что его уровень ниже: много неточных передач в одно касание, возни и лишних движений перед штрафной площадью. Люди часто теряются, не могут молниеносно принимать решения.
Футбольное поле похоже на шахматную доску: когда принял мяч, у тебя есть несколько вариантов развития событий, но решения нужно принимать мгновенно. Я же часто видел, как игрок зазевался, у него выбили мячик, и ему уже надо бежать в другую сторону. Именно так происходит в нашей самой крутой лиге (РПЛ. — Прим. «Чемпионата»).

Вообще, футбол я не люблю, потому и не смотрю его. У нас многие люди критикуют футболистов, от этого им самим становится хорошо. Я же предпочитаю не смотреть, а заниматься своим делом, от которого кайфую. Иногда приходится и страдать, но такова жизнь», — цитирует Рылова ТАСС.

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