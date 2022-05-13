Кабаеву внесли в санкционные списки Великобритании
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастики Алина Кабаева внесена в санкционные списки Великобритании, сообщается на сайте Правительства страны. Власти Великобритании подготовили новый список россиян, к которым будут применены санкции.
Кабаева – двукратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике, пять раз она выигрывала многоборье на чемпионате Европы, а также завоевала золото Олимпиады. Спортсменка была депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. C сентября 2014 года — председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-экспресс».
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