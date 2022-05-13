Воронков: волейболистки «Локомотива» были даже больше заряжены на победу, чем нужно

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков прокомментировал победу своих подопечных в финальной серии плей-офф чемпионата России. В этой серии «Локомотив» одержал победу над «Уралочкой» (3-2).



«Девчонки были заряжены на победу. Можно сказать, что даже больше, чем нужно. Настраивались победить быстро, красиво. Но это и подвело. Нужно отдать должное соперницам, которые не сдались, смогли навязать борьбу. Но и мы были настоящей командой, что нам и помогло. Конечно, мы счастливы победе.



Отстоять титул было непросто, тем более что в середине сезона мы столкнулись с трудностями, которые были связаны с тем, что команду покинули два игрока. Но нужно отдать должное руководству клуба – быстро сориентировались, пригласили Яну Щербань. Да, нам пришлось перестроить игру, но всё в итоге сложилось успешно для нас. Финал вышел очень интересным и наверняка пришёлся по душе болельщикам», — цитирует тренера пресс-служба «Локомотива».