26 мая состоится форум «Спорт и Россия — 2022»

26 мая 2022 года в Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel состоится IX ежегодная программа и форум «Спорт и Россия — 2022».
Форум #БизнесСпортИнвестиции каждый год становится деловой площадкой для обсуждения актуальных тем, обмена опытом и поиска совместных решений. В этом году на форуме выступят лидеры спортивной отрасли, топ-менеджеры компаний, ведущие спортивные СМИ, представители госсектора и звёзды спорта.
Завершением мероприятия станет официальная церемония награждения компаний, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России. Кроме основных 10 номинаций программы «Спорт и Россия – 2022», награды также получат лучшие проекты в сфере цифровизации спорта и в области активного отдыха и туризма. Объявит победителей спортивный комментатор и обладатель трёх премий ТЭФИ Виктор Гусев.
Условия участия и подробная информация на официальном сайте премии: http://sportsrussia.org/
- 13 мая 2022
-
15:48
-
15:26
-
14:52
-
14:43
-
13:57
-
13:48
-
12:41
-
12:09
-
12:06
-
12:03
-
11:56
-
11:49
-
11:33
-
11:20
-
11:02
-
10:39
-
10:03
-
10:00
-
09:55
-
09:18
-
00:57
-
00:34
- 12 мая 2022
-
22:34
-
22:17
-
20:41
-
20:22
-
19:27
-
19:00
-
17:39
-
17:22
-
14:45
-
12:44
-
09:00
-
05:51
- 11 мая 2022
-
21:04