26 мая состоится форум «Спорт и Россия — 2022»

26 мая 2022 года в Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel состоится IX ежегодная программа и форум «Спорт и Россия — 2022».

Форум #БизнесСпортИнвестиции каждый год становится деловой площадкой для обсуждения актуальных тем, обмена опытом и поиска совместных решений. В этом году на форуме выступят лидеры спортивной отрасли, топ-менеджеры компаний, ведущие спортивные СМИ, представители госсектора и звёзды спорта.

Завершением мероприятия станет официальная церемония награждения компаний, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России. Кроме основных 10 номинаций программы «Спорт и Россия – 2022», награды также получат лучшие проекты в сфере цифровизации спорта и в области активного отдыха и туризма. Объявит победителей спортивный комментатор и обладатель трёх премий ТЭФИ Виктор Гусев.

Условия участия и подробная информация на официальном сайте премии: http://sportsrussia.org/