Финальный матч Кубка Туниса по гандболу закончился дракой игроков и болельщиков

Финальный матч Кубка Туниса по гандболу закончился скандалом. Встреча команд «Эсперанс» и «Африкан» была остановлена на 10-й минуте после массовой потасовки.



На площадке возник конфликт между игроками команд. Вскоре к ним примкнули и болельщики. Некоторые из них начали применять пиротехнику, из-за чего вступить в конфликт пришлось полиции. Местные полицейские применили слезоточивый газ, после чего началась эвакуация зрителей и игроков.



Как сообщают местные СМИ, в больницу были доставлены четыре человека с ожогами. Один из них находится в критическом состоянии.

Финал Кубка Туниса по гандболу закончился массовой дракой.