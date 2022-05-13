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Финальный матч Кубка Туниса по гандболу закончился дракой игроков и болельщиков

Финальный матч Кубка Туниса по гандболу закончился дракой игроков и болельщиков
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Финальный матч Кубка Туниса по гандболу закончился скандалом. Встреча команд «Эсперанс» и «Африкан» была остановлена на 10-й минуте после массовой потасовки.

На площадке возник конфликт между игроками команд. Вскоре к ним примкнули и болельщики. Некоторые из них начали применять пиротехнику, из-за чего вступить в конфликт пришлось полиции. Местные полицейские применили слезоточивый газ, после чего началась эвакуация зрителей и игроков.

Как сообщают местные СМИ, в больницу были доставлены четыре человека с ожогами. Один из них находится в критическом состоянии.

Финал Кубка Туниса по гандболу закончился массовой дракой.

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