Анатолий Карпов назвал причину падения популярности шахмат

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал, почему, по его мнению, в последние десятилетия упал интерес к соревнованиям по шахматам. По словам Карпова, всё дело в действиях бывшего президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова.

«Международная федерация упустила многие возможности. Я точно помню, что информацию о нашем матче с Каспаровым в Севилье одна из самых популярных в то время международных компаний CNN давала в эфир перед политическим блоком новостей. Тогда был пик популярности шахмат, их важности и значимости. А потом начались изменения, которые стали делать президенты ФИДЕ Флоренсио Кампоманес и Кирсан Илюмжинов, завершивший разрушение системы.

Даже я, будучи в шахматной элите, не всегда мог уследить, кто является действующим чемпионом мира. Илюмжинов придумал свои «олимпийские системы» — поиздевался над шахматами как следует. Сейчас мы что-то вернули, но тем не менее популярность шахмат ушла. Потому что любители не успевали уследить за происходящими событиями. Появлялись «случайные» чемпионы. Они были неплохими шахматистами, но не чемпионами мира — Халифман, Касымджанов, Пономарёв. Они на класс ниже, чем требуется для чемпионства. И любители шахмат почувствовали эти проблемы.

К сожалению, спортивные шахматы пошли вниз. В своё время они были намного выше по интересу и тенниса, и гольфа, и того же покера. А сегодня где теннис и где шахматы. Что-то удаётся вернуть, но это даётся огромным трудом, потому что площадка занята. Свято место пусто не бывает», — цитирует Карпова «Московский комсомолец».

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