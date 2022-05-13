Сёстры Аверины заявлены на турнир в Дубае
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Российские гимнастки Дина и Арина Аверины включены в заявочный лист турнира, который пройдёт в Дубае (ОАЭ). Их фамилии опубликованы в списке заявок на сайте турнира.
Помимо Авериных, в качестве участниц указаны россиянки Лала Крамаренко, Алина Протасова, Анастасия Гузенкова, Арина Ткачук, Анна Попова и Ульяна Травкина.
Соревнования будут проходить в Дубае с 27 по 29 мая. При этом ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российских и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Запрет связан с событиями в Украине. Отстранение касается соревнований, начинающихся с 7 марта.
Дина Аверина является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Арина на том турнире заняла четвёртое место.
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