Сёстры Аверины заявлены на турнир в Дубае

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины включены в заявочный лист турнира, который пройдёт в Дубае (ОАЭ). Их фамилии опубликованы в списке заявок на сайте турнира.



Помимо Авериных, в качестве участниц указаны россиянки Лала Крамаренко, Алина Протасова, Анастасия Гузенкова, Арина Ткачук, Анна Попова и Ульяна Травкина.



Соревнования будут проходить в Дубае с 27 по 29 мая. При этом ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российских и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Запрет связан с событиями в Украине. Отстранение касается соревнований, начинающихся с 7 марта.



Дина Аверина является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Арина на том турнире заняла четвёртое место.