«Норникель» сравнял счёт в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с КПРФ

«Норникель» сравнял счёт в полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги с московским КПРФ. Во втором матче на своей площадке хозяева добились победы со счётом 3:2. Победный гол на 42-й минуте забил Алекс. Первый матч накануне завершился с аналогичным счётом в пользу гостей.



Третий матч серии до трёх побед пройдёт 17 мая в Москве.

В другом полуфинале встречаются екатеринбургская «Синара» и «Газпром-Югра». Там первый матч полуфинальной серии выиграла команда из Югорска.



Мини-футбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

Полуфинал. Второй матч



«Норникель» (Норильск) – КПРФ (Москва) – 3:2 (2:1).

Голы: Кудзиев, 9, Лялин, 16, Алекс, 42 – Дуглас, 6, Педро, 33.

Счёт в серии – 1-1.