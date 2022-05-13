Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Норникель» сравнял счёт в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с КПРФ

«Норникель» сравнял счёт в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с КПРФ
Комментарии

«Норникель» сравнял счёт в полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги с московским КПРФ. Во втором матче на своей площадке хозяева добились победы со счётом 3:2. Победный гол на 42-й минуте забил Алекс. Первый матч накануне завершился с аналогичным счётом в пользу гостей.

Третий матч серии до трёх побед пройдёт 17 мая в Москве.

В другом полуфинале встречаются екатеринбургская «Синара» и «Газпром-Югра». Там первый матч полуфинальной серии выиграла команда из Югорска.

Мини-футбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Полуфинал. Второй матч

«Норникель» (Норильск) – КПРФ (Москва) – 3:2 (2:1).
Голы: Кудзиев, 9, Лялин, 16, Алекс, 42 – Дуглас, 6, Педро, 33.

Счёт в серии – 1-1.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022