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Гимнастка Оксана Чусовитина объяснила, зачем её граффити в Ташкенте «одели» в юбку

Гимнастка Оксана Чусовитина объяснила, зачем её граффити в Ташкенте «одели» в юбку
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Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве гимнастка Оксана Чусовитина, на протяжении карьеры выступавшая за СССР, Узбекистан и Германию, прокомментировала изменение граффити со своим изображением в Ташкенте.

Спортсменка сообщила, что юбку ей дорисовали, чтобы скрыть «изувеченные участки рисунка».

«Сразу после моего возвращения из Японии, где я приняла участие в своей восьмой Олимпиаде, на фасаде одного из жилых домов Чиланзарского района появился необычный арт-объект с моим изображением, автором которого является Inkuzart. Это стало приятной неожиданностью для меня самой и всех тех, кто всегда болеет и следит за моими выступлениями, интересуется карьерой и судьбой. Я знаю, что данный рисунок вызвал большой резонанс и получил много положительных откликов от наших соотечественников — и не только.

Фото: Личный архив Оксаны Чусовитиной

Но, к большому сожалению, в нашем обществе ещё остаются необразованные и «недалёкие» граждане, которым чужды созидание и реформы, происходящие в разных сферах нашего государства, в частности, в искусстве и спорте, для которых единственная радость в жизни, по всей видимости, это нанесение вреда и увечий, осквернение и разрушение объектов общественного значения. Не иначе как актом вандализма я могу назвать и то, что было сделано с моим изображением, после чего городские власти приняли решение исправить изувеченные участки рисунка, добавив к моему купальнику юбку.

Фото: Личный архив Оксаны Чусовитиной

Мне лично позвонили из хакимията города Ташкента и рассказали о случившемся. Я очень признательна за такое внимание. А нерадивым гражданам могу лишь пожелать стремиться к гармоничному саморазвитию, больше читать классическую и научную литературу, заниматься спортом и развиваться духовно», — написала Чусовитина в соцсетях.

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