26 мая в десятый раз назовут лучшие социальные проекты России

26 мая 2022 года в Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel состоится десятая ежегодная церемония награждения лауреатов программы «Лучшие социальные проекты России», направленной на выявление самых прогрессивных социальных инициатив.



Определять победителей будет экспертный совет, в состав которого входят представители департамента средств массовой информации и рекламы Москвы, департамента здравоохранения Москвы и другие.



Также состоится форум, в рамках которого пройдёт презентация наиболее эффективных проектов и обсуждение лучших практик, активно внедряющихся в общественно значимой среде.



Подробная информация – на официальном сайте socprojects.org