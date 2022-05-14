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26 мая в десятый раз назовут лучшие социальные проекты России

26 мая в десятый раз назовут лучшие социальные проекты России
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26 мая 2022 года в Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel состоится десятая ежегодная церемония награждения лауреатов программы «Лучшие социальные проекты России», направленной на выявление самых прогрессивных социальных инициатив.

Определять победителей будет экспертный совет, в состав которого входят представители департамента средств массовой информации и рекламы Москвы, департамента здравоохранения Москвы и другие.

Также состоится форум, в рамках которого пройдёт презентация наиболее эффективных проектов и обсуждение лучших практик, активно внедряющихся в общественно значимой среде.

Подробная информация – на официальном сайте socprojects.org

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