26 мая в десятый раз назовут лучшие социальные проекты России
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26 мая 2022 года в Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel состоится десятая ежегодная церемония награждения лауреатов программы «Лучшие социальные проекты России», направленной на выявление самых прогрессивных социальных инициатив.
Определять победителей будет экспертный совет, в состав которого входят представители департамента средств массовой информации и рекламы Москвы, департамента здравоохранения Москвы и другие.
Также состоится форум, в рамках которого пройдёт презентация наиболее эффективных проектов и обсуждение лучших практик, активно внедряющихся в общественно значимой среде.
Подробная информация – на официальном сайте socprojects.org
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