Российских спортсменов пригласили тренироваться и соревноваться в Армению

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочего визита в Армению встретился в Ереване с премьер-министром этой страны Николом Пашиняном. Они обсудили вопросы развития сотрудничества России и Армении в сфере физической культуры и спорта, участия российских и армянских спортсменов в соревнованиях, которые проводятся на территории двух стран, а также подготовки сборных команд России на объектах спортивной инфраструктуры Армении.



«Взаимодействие наших стран основано на многолетних традициях уважения и дружбы. Основу нашего спортивного сотрудничества составляют развитие контактов на уровне спортивных федераций, обмен спортивными командами и тренерами, а также укрепление связей между спортивными вузами России и Армении. Мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Республикой Армения — как на двусторонней основе, так и на площадках межгосударственных объединений», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.



В 2021 году в соревнованиях и турнирах, проводимых в Республике Армения, приняли участие более 50 российских спортсменов и тренеров по волейболу, танцевальному спорту и футболу. В 2022 году в Армению запланирован выезд более 200 атлетов из России.



К примеру, российские биатлонисты заинтересованы в участии в тренировочных мероприятиях на трассах армянского спортивного комплекса Цахкадзор. Его уникальное расположение даёт возможность высокого уровня подготовки спортсменов. Союз биатлонистов России и Федерация биатлона Армении обсудят этот вопрос на Кубке содружества по биатлону, который состоится в Сочи с 23 по 29 августа.

Матыцин подчеркнул, что армянских атлетов также будут рады видеть на российских спортивных базах.

Кроме того, Матыцин встретился с министром образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграмом Думаняном, с которым обсудил вопросы сотрудничества наших стран в сфере физической культуры и спорта.



Российский министр пригласил представителей Армении принять участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», а также предстоящих Играх ГТО в 2022 году.

Кроме того, Россия и Армения намерены продолжить эффективное сотрудничество в области паралимпийского спорта. Армянские паралимпийцы приглашены поучаствовать в Открытых Всероссийских соревнованиях «Мы Вместе. Спорт», которые пройдут с 14 по 21 июня в Чебоксарах, а также в летних Играх паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт», проведение которых запланировано в Сочи со 2 по 9 октября.