Спортивный врач Мирошников: мельдоний стал обнаруживаться в молоке. Это очередная проблема

Доцент кафедры спортивной медицины Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), кандидат биологических наук Александр Мирошников заявил, что после выпитого молока в допинг-пробе спортсменов может быть обнаружен мельдоний.

«Мельдоний стал обнаруживаться в молоке, потому что коров начинают пичкать седативными препаратами, а они в организме животных могут превратиться в мельдоний, — заметил Мирошников. — И это очередная проблема, которая нависает над нашими спортсменами, а не только загрязнённые биологически активные добавки.

Уже есть ряд исследований, которые говорят о том, что молоко будет фонить на мельдоний. Одна из работ, опубликованных в 2021 году, говорит о том, что один выпитый литр молока в день может дать положительный результат на мельдоний», — цитирует Мирошникова ТАСС.

Мельдоний входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с 1 января 2016 года.

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