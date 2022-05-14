Спортивный врач Мирошников: мельдоний стал обнаруживаться в молоке. Это очередная проблема

Доцент кафедры спортивной медицины Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), кандидат биологических наук Александр Мирошников заявил, что после выпитого молока в допинг-пробе спортсменов может быть обнаружен мельдоний.
«Мельдоний стал обнаруживаться в молоке, потому что коров начинают пичкать седативными препаратами, а они в организме животных могут превратиться в мельдоний, — заметил Мирошников. — И это очередная проблема, которая нависает над нашими спортсменами, а не только загрязнённые биологически активные добавки.
Уже есть ряд исследований, которые говорят о том, что молоко будет фонить на мельдоний. Одна из работ, опубликованных в 2021 году, говорит о том, что один выпитый литр молока в день может дать положительный результат на мельдоний», — цитирует Мирошникова ТАСС.
Мельдоний входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с 1 января 2016 года.
Невероятные версии попадания допинга в организм теннисистов
- 14 мая 2022
-
09:50
-
09:20
- 13 мая 2022
-
22:15
-
21:33
-
20:49
-
20:22
-
19:54
-
17:51
-
16:53
-
16:41
-
15:48
-
15:26
-
14:52
-
14:43
-
13:57
-
13:48
-
12:41
-
12:09
-
12:06
-
12:03
-
11:56
-
11:49
-
11:33
-
11:20
-
11:02
-
10:39
-
10:03
-
10:00
-
09:55
-
09:18
-
00:57
-
00:34
- 12 мая 2022
-
22:34
-
22:17
-
20:41