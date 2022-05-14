Бубка заступился за теннисистку Свитолину после резких слов Тарпищева в её адрес
Поделиться
Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, рекордсмен в прыжках с шестом Сергей Бубка поддержал украинскую теннисистку Элину Свитолину после резких слов в её адрес президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева.
Ранее Свитолина обратилась к российским и белорусским теннисистам, призвав их высказаться по поводу ситуации на Украине. Тарпищев назвал Свитолину «никем», чтобы реагировать на её заявления. «Кто такая Свитолина? Никто вообще», — сказал чиновник.
«Свитолина – призёр Олимпиады и выдающаяся украинская спортсменка. Она заслуживает максимального уважения и восхищения. Мы поддерживаем каждого спортсмена, который выступает за мир и против войны», — написал Бубка в своих социальных сетях.
Комментарии
- 14 мая 2022
-
10:33
-
09:50
-
09:20
- 13 мая 2022
-
22:15
-
21:33
-
20:49
-
20:22
-
19:54
-
17:51
-
16:53
-
16:41
-
15:48
-
15:26
-
14:52
-
14:43
-
13:57
-
13:48
-
12:41
-
12:09
-
12:06
-
12:03
-
11:56
-
11:49
-
11:33
-
11:20
-
11:02
-
10:39
-
10:03
-
10:00
-
09:55
-
09:18
-
00:57
-
00:34
- 12 мая 2022
-
22:34
-
22:17
Партнерский контент