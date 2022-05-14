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Бубка заступился за теннисистку Свитолину после резких слов Тарпищева в её адрес

Бубка заступился за теннисистку Свитолину после резких слов Тарпищева в её адрес
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Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, рекордсмен в прыжках с шестом Сергей Бубка поддержал украинскую теннисистку Элину Свитолину после резких слов в её адрес президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева.

Ранее Свитолина обратилась к российским и белорусским теннисистам, призвав их высказаться по поводу ситуации на Украине. Тарпищев назвал Свитолину «никем», чтобы реагировать на её заявления. «Кто такая Свитолина? Никто вообще», — сказал чиновник.

«Свитолина – призёр Олимпиады и выдающаяся украинская спортсменка. Она заслуживает максимального уважения и восхищения. Мы поддерживаем каждого спортсмена, который выступает за мир и против войны», — написал Бубка в своих социальных сетях.

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