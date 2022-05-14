ЦСКА проиграл «Пермским медведям», но вышел в финал ЧР по гандболу
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Гандболисты ЦСКА вышли в финал чемпионата России среди команд Суперлиги. В ответном полуфинальном матче армейский клуб на своей площадке уступил «Пермским медведям» со счётом 25:29. В первом матче на выезде ЦСКА обыграл соперников — 31:25. В ходе ответной встречи пермская команда добилась необходимого преимущества в 6 мячей, но сохранить отрыв не сумела.
Самым результативным игроком ответного матча стал Дмитрий Киселёв из ЦСКА, забивший 12 мячей. В составе «Пермских медведей» по 5 мячей записали на свой счёт Павел Гноевой и Максим Саликов.
В финале ЦСКА сыграет с «Чеховскими медведями».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Ответный матч
ЦСКА (Москва) – «Пермские медведи» — 25:29 (16:16).
По итогам двух матчей – 56:54.
Новость по теме«Чеховские медведи» стали первыми финалистами ЧР по гандболу
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