ЦСКА проиграл «Пермским медведям», но вышел в финал ЧР по гандболу

Гандболисты ЦСКА вышли в финал чемпионата России среди команд Суперлиги. В ответном полуфинальном матче армейский клуб на своей площадке уступил «Пермским медведям» со счётом 25:29. В первом матче на выезде ЦСКА обыграл соперников — 31:25. В ходе ответной встречи пермская команда добилась необходимого преимущества в 6 мячей, но сохранить отрыв не сумела.

Самым результативным игроком ответного матча стал Дмитрий Киселёв из ЦСКА, забивший 12 мячей. В составе «Пермских медведей» по 5 мячей записали на свой счёт Павел Гноевой и Максим Саликов.

В финале ЦСКА сыграет с «Чеховскими медведями».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Полуфинал. Ответный матч

ЦСКА (Москва) – «Пермские медведи» — 25:29 (16:16).

По итогам двух матчей – 56:54.