Победитель этапов «Джиро д’Италия» избежал серьёзного наказания по делу о кровяном допинге

Бывший немецкий велогонщик Данило Хондо дисквалифицирован на 2,5 года за использование кровяного допинга, сообщает Washington Post. Он стал фигурантом австрийского дела, связанного с немецким врачом Марком Шмидтом. В 2019 году, когда было начато расследование, 48-летний Хондо тренировал молодёжную сборную Швейцарии по велошоссе.

Как сообщили в Олимпийском комитете Швейцарии, запрет на спортивную деятельность на 2,5 года был наложен на Хондо начиная с 2019 года и уже истёк. Более серьёзного наказания немец избежал благодаря признанию вины и активному сотрудничеству со следствием. Однако Швейцарский суд оштрафовал немца на 12,5 тысяч швейцарских франков и обязал покрыть судебные расходы.

Хондо – чемпион мира 1994 года в командном преследовании по велотреку, также он побеждал на двух этапах «Джиро д’Италия» в 2001 году.