Победитель этапов «Джиро д’Италия» избежал серьёзного наказания по делу о кровяном допинге

Бывший немецкий велогонщик Данило Хондо дисквалифицирован на 2,5 года за использование кровяного допинга, сообщает Washington Post. Он стал фигурантом австрийского дела, связанного с немецким врачом Марком Шмидтом. В 2019 году, когда было начато расследование, 48-летний Хондо тренировал молодёжную сборную Швейцарии по велошоссе.
Как сообщили в Олимпийском комитете Швейцарии, запрет на спортивную деятельность на 2,5 года был наложен на Хондо начиная с 2019 года и уже истёк. Более серьёзного наказания немец избежал благодаря признанию вины и активному сотрудничеству со следствием. Однако Швейцарский суд оштрафовал немца на 12,5 тысяч швейцарских франков и обязал покрыть судебные расходы.
Хондо – чемпион мира 1994 года в командном преследовании по велотреку, также он побеждал на двух этапах «Джиро д’Италия» в 2001 году.
- 14 мая 2022
-
20:12
-
19:18
-
17:44
-
17:33
-
15:18
-
13:23
-
12:37
-
10:33
-
09:50
-
09:20
- 13 мая 2022
-
22:15
-
21:33
-
20:49
-
20:22
-
19:54
-
17:51
-
16:53
-
16:41
-
15:48
-
15:26
-
14:52
-
14:43
-
13:57
-
13:48
-
12:41
-
12:09
-
12:06
-
12:03
-
11:56
-
11:49
-
11:33
-
11:20
-
11:02
-
10:39
-
10:03