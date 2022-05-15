Российский легкоатлет Павел Адышкин стал победителем Московского полумарафона.
Спортсмен, представляющий Московскую область, преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 4 минуты и 10 секунд. Вторым стал Андрей Лейман (1:04.16), третьим — Степан Киселёв (1:04.18).
Московский полумарафон
Москва, 15 мая
21,1 км
1. Павел Адышкин — 1:04.10.
2. Андрей Леймен — 1:04.16.
3. Степан Киселёв — 1:04.18.
Накануне полумарафона в «Лужниках» прошёл и детский забег. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены в возрасте до 13 лет, которые в зависимости от возрастной категории пробежали дистанции 400 или 800 метров. В забеге не было призовых мест, памятные медали получили все участники.
Напомним, что прошлый Московский полумарафон прошёл в августе 2020 года, победителями на дистанции 21,1 км тогда стали Елена Коробкина и Ринас Ахмадеев. В 2021 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.
15 мая в столице пройдёт Московский полумарафон
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