Елена Коробкина выиграла Московский полумарафон в женском зачёте

Российская легкоатлетка Елена Коробкина стала победительницей Московского полумарафона в женском зачёте.

Спортсменка, представляющая Московскую область, преодолела дистанцию 21,1 км за 1 час 10 минут и 47 секунд. Второй стала Елизавета Погудо (1:12.06), третьей — Марина Ковалёва (1:13.46).

Московский полумарафон

Москва, 15 мая

21,1 км, женский зачёт

1. Елена Коробкина — 1:10.47.

2. Елизавета Погудо — 1:12.06.

3. Марина Ковалёва — 1:13.46.

Напомним, что прошлый Московский полумарафон прошёл в августе 2020 года. Победительницей на дистанции 21,1 км тогда также стала Коробкина, а у мужчин — Ринас Ахмадеев. В 2021 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

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