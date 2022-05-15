Елена Коробкина выиграла Московский полумарафон в женском зачёте
Поделиться
Российская легкоатлетка Елена Коробкина стала победительницей Московского полумарафона в женском зачёте.
Спортсменка, представляющая Московскую область, преодолела дистанцию 21,1 км за 1 час 10 минут и 47 секунд. Второй стала Елизавета Погудо (1:12.06), третьей — Марина Ковалёва (1:13.46).
Московский полумарафон
Москва, 15 мая
21,1 км, женский зачёт
1. Елена Коробкина — 1:10.47.
2. Елизавета Погудо — 1:12.06.
3. Марина Ковалёва — 1:13.46.
Напомним, что прошлый Московский полумарафон прошёл в августе 2020 года. Победительницей на дистанции 21,1 км тогда также стала Коробкина, а у мужчин — Ринас Ахмадеев. В 2021 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.
Новость по темеПавел Адышкин стал победителем Московского полумарафона
15 мая в столице пройдёт Московский полумарафон:
Комментарии
- 15 мая 2022
-
10:59
-
10:35
- 14 мая 2022
-
21:39
-
20:12
-
19:18
-
17:44
-
17:33
-
15:18
-
13:23
-
12:37
-
10:33
-
09:50
-
09:20
- 13 мая 2022
-
22:15
-
21:33
-
20:49
-
20:22
-
19:54
-
17:51
-
16:53
-
16:41
-
15:48
-
15:26
-
14:52
-
14:43
-
13:57
-
13:48
-
12:41
-
12:09
-
12:06
-
12:03
-
11:56
-
11:49
-
11:33
-
11:20
Партнерский контент