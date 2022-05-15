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Российские шахматисты смогут выступать под флагом ФИДЕ до 31 декабря 2022 года

Российские шахматисты смогут выступать под флагом ФИДЕ до 31 декабря 2022 года
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешит российским и белорусским спортсменам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Первоначальное разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 31 мая. По истечении этого срока игроки будут автоматически возвращены в национальные федерации. Также сообщается, что все шахматисты, которые ранее получили разрешение выступать под флагом ФИДЕ, продолжат выступление под её флагом, если не направят запрос на возвращение флага своей страны.

Для получения разрешения на выступления на международных соревнованиях под флагом ФИДЕ российские и белорусские шахматисты должны направить запрос в федерацию.

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