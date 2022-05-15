Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Капитан «Локомотива» Воронкова переходит в турецкий «Эджзаджибаши»

Капитан «Локомотива» Воронкова переходит в турецкий «Эджзаджибаши»
Комментарии

Капитан «Локомотива» Ирина Воронкова продолжит карьеру в турецком клубе «Эджзаджибаши». Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

В составе «Локомотива» Воронкова стала двукратной чемпионкой России.

«Мы от всего сердца благодарим Ирину за неоценимый вклад в победы «Локомотива», за самоотдачу и прекрасный волейбол. Желаем ей больших успехов в дальнейшей карьере и всегда будем рады её видеть. Спасибо, Ира!» — говорится в сообщении «Локомотива».

Ранее «Локомотив» стал победителем чемпионата России. В финале соревнований команда из Калининграда в пятиматчевой серии обыграла «Уралочку-НТМК». Итоговый счёт серии — 3-2.

На пути в финал «Локомотив» обыграл «Протон» и московское «Динамо», «Уралочка» оказалась сильнее «Тулицы» и «Динамо-Ак Барс».

Новость по теме
Карполь оценил финальную серию ЧР по волейболу «Уралочка» — «Локомотив»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022