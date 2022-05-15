Капитан «Локомотива» Воронкова переходит в турецкий «Эджзаджибаши»

Капитан «Локомотива» Ирина Воронкова продолжит карьеру в турецком клубе «Эджзаджибаши». Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.
В составе «Локомотива» Воронкова стала двукратной чемпионкой России.
«Мы от всего сердца благодарим Ирину за неоценимый вклад в победы «Локомотива», за самоотдачу и прекрасный волейбол. Желаем ей больших успехов в дальнейшей карьере и всегда будем рады её видеть. Спасибо, Ира!» — говорится в сообщении «Локомотива».
Ранее «Локомотив» стал победителем чемпионата России. В финале соревнований команда из Калининграда в пятиматчевой серии обыграла «Уралочку-НТМК». Итоговый счёт серии — 3-2.
На пути в финал «Локомотив» обыграл «Протон» и московское «Динамо», «Уралочка» оказалась сильнее «Тулицы» и «Динамо-Ак Барс».
- 15 мая 2022
-
20:04
-
19:47
-
18:42
-
13:56
-
10:59
-
10:35
- 14 мая 2022
-
21:39
-
20:12
-
19:18
-
17:44
-
17:33
-
15:18
-
13:23
-
12:37
-
10:33
-
09:50
-
09:20
- 13 мая 2022
-
22:15
-
21:33
-
20:49
-
20:22
-
19:54
-
17:51
-
16:53
-
16:41
-
15:48
-
15:26
-
14:52
-
14:43
-
13:57
-
13:48
-
12:41
-
12:09
-
12:06
-
12:03