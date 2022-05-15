Волейболистка «Локомотива» Воронкова прокомментировала переход в турецкий клуб

Капитан «Локомотива» Ирина Воронкова прокомментировала переход в турецкий клуб «Эджзаджибаши». Пресс-служба «Локо» сообщила, что спортсменка продолжит карьеру в Турции.
«Локомотив» навсегда останется в моём сердце! Я была вместе с командой с первых дней её существования, и за четыре года мы добились потрясающих успехов. Но, главное, мы стали большой дружной семьёй!
Огромное спасибо нашим болельщикам – за их поддержку, любовь и мужество. Вы — замечательные и самые лучшие, я буду очень скучать!
Конечно, мне грустно расставаться со всеми вами. Но пришло время попробовать что-то новое, пройти через новые вызовы! Но я всегда буду всей душой болеть за «Локо». Желаю клубу и его болельщикам новых больших побед! Не говорю: «Прощай». Говорю: «До встречи». Мы обязательно увидимся!» — приводит слова Воронковой пресс-служба «Локомотива».
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