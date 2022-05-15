Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Волейболистка «Локомотива» Воронкова прокомментировала переход в турецкий клуб

Волейболистка «Локомотива» Воронкова прокомментировала переход в турецкий клуб
Комментарии

Капитан «Локомотива» Ирина Воронкова прокомментировала переход в турецкий клуб «Эджзаджибаши». Пресс-служба «Локо» сообщила, что спортсменка продолжит карьеру в Турции.

«Локомотив» навсегда останется в моём сердце! Я была вместе с командой с первых дней её существования, и за четыре года мы добились потрясающих успехов. Но, главное, мы стали большой дружной семьёй!

Огромное спасибо нашим болельщикам – за их поддержку, любовь и мужество. Вы — замечательные и самые лучшие, я буду очень скучать!

Конечно, мне грустно расставаться со всеми вами. Но пришло время попробовать что-то новое, пройти через новые вызовы! Но я всегда буду всей душой болеть за «Локо». Желаю клубу и его болельщикам новых больших побед! Не говорю: «Прощай». Говорю: «До встречи». Мы обязательно увидимся!» — приводит слова Воронковой пресс-служба «Локомотива».

Новость по теме
Капитан «Локомотива» Воронкова переходит в турецкий «Эджзаджибаши»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022