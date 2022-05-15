Российские велогонщики заняли весь пьедестал на соревнованиях в кейрине в Беларуси

Российские спортсмены заняли весь пьедестал в мужских и женских соревнованиях в кейрине на открытом чемпионате Беларуси по велоспорту на треке. Турнир проходит в Минске.
Победителем соревнований у мужчин стал Михаил Яковлев. Серебряную медаль завоевал Александр Шарапов, а тройку лучших замкнул Денис Дмитриев.
В женских соревнованиях лучший результат показала Яна Тыщенко. Второе место — у Алины Лысенко, а тройку лучших замкнула Серафима Гришина.
В мэдисоне победу отпраздновали россияне Влас Шичкин и Илья Щегольков. Второй результат — у Никиты Берсенева и Глеба Сырицы. Тройку лучших замкнули Евгений Королёк и Денис Мазур, представляющие Беларусь.
В женском мэдисоне первое и второе места заняли россиянки. Золото выиграли Дарья Малькова и Гульназ Хатунцева. Серебро — у Валерии Валгонен и Алины Моисеевой. Тройку лучших замкнули белоруски Анастасия Киптикова и Анна Терех.
- 16 мая 2022
-
00:14
- 15 мая 2022
-
23:59
-
23:26
-
22:05
-
20:04
-
19:47
-
18:42
-
13:56
-
10:59
-
10:35
- 14 мая 2022
-
21:39
-
20:12
-
19:18
-
17:44
-
17:33
-
15:18
-
13:23
-
12:37
-
10:33
-
09:50
-
09:20
- 13 мая 2022
-
22:15
-
21:33
-
20:49
-
20:22
-
19:54
-
17:51
-
16:53
-
16:41
-
15:48
-
15:26
-
14:52
-
14:43
-
13:57
-
13:48