Российские велогонщики заняли весь пьедестал на соревнованиях в кейрине в Беларуси

Российские спортсмены заняли весь пьедестал в мужских и женских соревнованиях в кейрине на открытом чемпионате Беларуси по велоспорту на треке. Турнир проходит в Минске.



Победителем соревнований у мужчин стал Михаил Яковлев. Серебряную медаль завоевал Александр Шарапов, а тройку лучших замкнул Денис Дмитриев.



В женских соревнованиях лучший результат показала Яна Тыщенко. Второе место — у Алины Лысенко, а тройку лучших замкнула Серафима Гришина.



В мэдисоне победу отпраздновали россияне Влас Шичкин и Илья Щегольков. Второй результат — у Никиты Берсенева и Глеба Сырицы. Тройку лучших замкнули Евгений Королёк и Денис Мазур, представляющие Беларусь.



В женском мэдисоне первое и второе места заняли россиянки. Золото выиграли Дарья Малькова и Гульназ Хатунцева. Серебро — у Валерии Валгонен и Алины Моисеевой. Тройку лучших замкнули белоруски Анастасия Киптикова и Анна Терех.