О’Салливан после победы на ЧМ по снукеру возобновил отношения со своей невестой

Британская актриса Лейла Руасс сообщила, что воссоединилась с семикратным чемпионом мира по снукеру Ронни О’Салливаном. Они помолвлены, но так и не расписывались. Руасс и О’Салливан познакомились в 2012 году, а через год обручились. Впрочем, до свадьбы дело так и не дошло, а через 10 лет отношений звёздная пара сообщила о расставании.
В последние недели появились слухи, что они вновь сошлись. В итоге так и оказалось, 50-летняя Руасс снова начала носить обручальное кольцо.
«Я и Ронни вновь воссоединились. Мы нашли возможность вернуть отношения. Возможность диалога недооценивают. Нужно уметь сесть и спокойно поговорить, рассказать о своих чувствах и желаниях. Чем старше мы становимся, тем легче вести диалог», — цитирует Руасс The Mirror.
О’Салливан повторил мировой рекорд Стивена Хендри по количеству побед на чемпионатах мира. Они оба выигрывали турнир по семь раз.
- 16 мая 2022
-
00:14
- 15 мая 2022
-
23:59
-
23:26
-
22:05
-
20:04
-
19:47
-
18:42
-
13:56
-
10:59
-
10:35
- 14 мая 2022
-
21:39
-
20:12
-
19:18
-
17:44
-
17:33
-
15:18
-
13:23
-
12:37
-
10:33
-
09:50
-
09:20
- 13 мая 2022
-
22:15
-
21:33
-
20:49
-
20:22
-
19:54
-
17:51
-
16:53
-
16:41
-
15:48
-
15:26
-
14:52
-
14:43
-
13:57
-
13:48