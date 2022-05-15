О’Салливан после победы на ЧМ по снукеру возобновил отношения со своей невестой

Британская актриса Лейла Руасс сообщила, что воссоединилась с семикратным чемпионом мира по снукеру Ронни О’Салливаном. Они помолвлены, но так и не расписывались. Руасс и О’Салливан познакомились в 2012 году, а через год обручились. Впрочем, до свадьбы дело так и не дошло, а через 10 лет отношений звёздная пара сообщила о расставании.



В последние недели появились слухи, что они вновь сошлись. В итоге так и оказалось, 50-летняя Руасс снова начала носить обручальное кольцо.



«Я и Ронни вновь воссоединились. Мы нашли возможность вернуть отношения. Возможность диалога недооценивают. Нужно уметь сесть и спокойно поговорить, рассказать о своих чувствах и желаниях. Чем старше мы становимся, тем легче вести диалог», — цитирует Руасс The Mirror.



О’Салливан повторил мировой рекорд Стивена Хендри по количеству побед на чемпионатах мира. Они оба выигрывали турнир по семь раз.

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