Определились чемпионы России в беге за 24 часа

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) разыграла комплекты наград в беге за 24 часа.

Чемпионом России среди мужчин стал Максим Положенцев (Ростовская область), показавший результат 273,7 км. Вторым стал Сергей Якимов из Свердловской области с результатом 267,6 км. Бронза – у Сергея Ткаченко из Воронежской области, преодолевшего дистанцию 264,1 км.

Чемпионом России среди женщин стала Александра Овсянникова (Челябинская область), показавшая результат 241,3 км. Серебряную медаль завоевала Надежда Шиханова из Кировской области, показавшая результат 222,4 км. Бронза – у Татьяны Вешкиной из Амурской области, преодолевшей дистанцию 219 км.

Ранее определились победители Московского полумарафона среди мужчин и женщин.

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