«Хам, быдло, расист». Губерниев — о Воронкове после ухода кубинки Монтальво из «Уралочки»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение кубинской волейболистки «Уралочки» Айламы Монтальво покинуть клуб на фоне оскорбительного комментария в свой адрес со стороны главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова.

«Если её уход связан со скандалом, то это очень печально. Воронков ведёт себя как быдло: он не извиняется. Его покрывают и спортивные руководители Калининградской области, и руководители клуба. Я жду самой серьёзной реакции от Всероссийской федерации волейбола. Очень обидно, что все молчат. Должна быть реакция Олимпийского комитета, Минспорта. Какой-то там тренер берёт и публично обижает девочку — и тишина. Это как-то так по-русски. Поэтому он хам, быдло, ненавистник и расист.

Это вопиющий случай. Они ведут себя, как будто ничего не произошло, — в этом главная трагедия момента. С этим явлением надо бороться. Ещё раз повторяю: он быдло, хам, расист. Проблема не столько в нём: молчит Калининград, молчат руководители клуба. Я очень надеюсь на реакцию федерации, Олимпийского комитета и Минспорта. Мы большая многонациональная страна, и такие вещи просто недопустимы», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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