Дисциплинарная комиссия ВФВ рассмотрит расистский скандал с Воронковым 19 мая

Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола сообщила, что дисциплинарная комиссия организации рассмотрит резонансный инцидент с главным тренером «Локомотива» Андреем Воронковым. Заседание комиссии по данному делу пройдёт 19 мая, начало — в 14:30 мск.
Во время пятого решающего матча финала чемпионата России в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута тренер «Локомотива» Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»
Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба. В составе команды из Свердловской области выступает темнокожая кубинская доигровщица Айлама Монтальво.
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