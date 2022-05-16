Умер самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом Владимир Янко

Сегодня, 16 мая, в Москве на 74-м году жизни скоропостижно скончался самый успешный и титулованный специалист российского и мирового хоккея с мячом, председатель тренерского совета и член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), заслуженный тренер СССР Владимир Янко. Об этом сообщается на сайте ФХМР.
Янко является четырёхкратным чемпионом мира в составе сборной СССР и пятикратным чемпионом СССР. В качестве тренера он приводил сборные СССР и России к шести золотым медалям на чемпионатах мира (1989, 1991, 1999, 2001, 2006, 2008).
С красноярским «Енисеем» Янко стал двукратным чемпионом СССР, с архангельским «Водником» — семикратным чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка европейских чемпионов, ещё дважды он побеждал в чемпионате России с московским «Динамо» и один раз — с казанским. Янко — единственный тренер, который приводил к победам в чемпионатах страны четыре разные команды.
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