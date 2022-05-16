«Мы были единомышленниками по взглядам на хоккей». Ломанов высказался о смерти Янко

Известный российский тренер Сергей Ломанов-старший высказался о смерти Владимира Янко. Он скончался на 74-м году жизни, Янко — самый успешный и титулованный специалист российского и мирового хоккея с мячом, председатель тренерского совета и член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).



«Это большая потеря для хоккея с мячом. Мы с ним вместе работали: я помогал ему как игрок, а он мне — как тренер. Даже было так, что он меня тренировал, а после мы с ним вместе работали в сборной. Мы были единомышленниками по взглядам на хоккей», — сказал Ломанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Янко является четырёхкратным чемпионом мира в составе сборной СССР и пятикратным чемпионом СССР. В качестве тренера он приводил сборные СССР и России к шести золотым медалям на чемпионатах мира (1989, 1991, 1999, 2001, 2006, 2008).

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