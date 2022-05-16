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Россию и Беларусь не допустили к тендеру на показ Олимпийских игр с 2026 года

Россию и Беларусь не допустили к тендеру на показ Олимпийских игр с 2026 года
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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил тендер на показ Олимпийских игр в Европе с 2026 года. Из него заранее исключили Россию и Беларусь. Заявки принимались до 25 апреля.

Если ситуация не изменится, то в России и Беларуси не будет легальных трансляций Олимпийских игр 2026 года (Милан) и 2028 года (Лос-Анджелес).

Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян от международных соревнований. В организации обвинили Россию в нарушении олимпийского перемирия.

В результате россиян отстранили практически от всех соревнований. Российские власти уже сообщили о намерении провести альтернативные турниры. Также проводятся открытые чемпионаты России, на которые приглашаются белорусские спортсмены.

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