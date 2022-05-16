Легкоатлетка Куличенко: когда анонсировала смену гражданства, хейт шёл. Потом меня забыли

Серебряный призёр юниорского первенства России 2021 года в прыжках в высоту Елена Куличенко, сменившая гражданство и выступающая за Кипр, рассказала о критике со стороны общества.

Куличенко объявила о своём решении в марте 2021-го. Она уже успела выступить на национальном чемпионате Кипра, где заняла второе место.

«Когда я только анонсировала смену спортивного гражданства, хейт шёл, наверное, недели три. Потом были какие-то единичные всплески. А так, думаю, всем этим людям было всё равно, им просто хотелось куда-то влить негатив. Они же даже меня не знали, но им надо было куда-то написать. Потом они, конечно, сразу меня забыли. Те, кто реально понимает, что происходит, нормально к этому отнеслись», — приводит слова Куличенко Sport24.