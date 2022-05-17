Юлия Ефимова опубликовала пляжные фото

Трёхкратный призёр Олимпийских игр и 17-кратный призёр чемпионатов мира, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в социальных сетях новые фотографии на пляже.

«Живи той жизнью, которой хочешь жить», – написала спортсменка.

Фото: из личного архива Юлии Ефимовой

Фото: из личного архива Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Ефимова осталась без медалей, став пятой на дистанции 100 м брасом. Золото досталось на тот момент 17-летней американке Лидии Якоби.