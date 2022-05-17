Елена Куличенко: в сравнении с Россией студенческий спорт в США – просто что-то нереальное

Серебряный призёр юниорского первенства России 2021 года в прыжках в высоту Елена Куличенко, сменившая гражданство и выступающая за Кипр, восхитилась системой студенческого спорта в США. Куличенко учится в университете штата Джорджия.
«Если сравнивать с Россией, это абсолютно другой уровень, результаты — просто что-то нереальное, особенно спринт и технические виды. У нас топ-3 чемпионата России даже близко не стоит. Мне кажется, в том же спринте у нас даже рекорд страны ниже, чем бегают американские студенты. Здесь бег… я просто в шоке была.
Первый семестр у нас был с августа по декабрь, мы чисто тренировались, сезон начался со второго семестра. Каждый день на тренировках я просто умирала, потому что здесь очень большую роль уделяют разминке, разминка строится как полная тренировка. Первые дни, как я сюда пришла: 35-градусная жара, мы уже час тренируемся, я понимаю, что мне уже плохо, а они: «Разминка окончена, переходим к тренировке». В этот момент я поняла, что будет очень тяжело (улыбается).
Отношение к разминке, к восстановлению, в целом к каким-то деталям очень серьёзное. Например, каждый раз на стадионе, помимо тренеров (которых огромное количество), всегда есть два врача, один массажист — они всегда помогут… Когда у команды есть нутрициолог, человек по ментальному здоровью, ещё отдельно два человека, которые следят за учёбой спортсменов — и это всё только на лёгкую атлетику. Я такая — вау, это очень внушительно. Тут бюджет совсем другой, из этого всё исходит.
В России университет — отдельно, спорт — отдельно. А здесь ты сначала соревнуешься только среди школьников, потом переходишь в колледж и соревнуешься только среди студентов. В России же метания, когда юноши могут выступать с молодежью или со взрослыми, здесь такого нет. Поэтому, думаю, у людей очень большой стимул тренироваться, это же оплачивает учебу (она здесь очень дорогая). То есть если тебя приняли в университет, ты получаешь образование, тренировки и стипендию», — приводит слова Куличенко Sport24.
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