Дмитрий Губерниев отреагировал на недопуск России к тендеру на показ Олимпиад с 2026 года

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) объявил тендер на показ Олимпийских игр в Европе с 2026 года, заранее исключив из него Россию и Беларусь. Заявки принимались до 25 апреля.
«К сожалению, я уже ничему не удивляюсь и начинаю привыкать к плохим новостям. И, честно говоря, оптимизма и просвета я не испытываю. Время до Олимпийских игр 2026 и 2028 годов остаётся, и нам нужно предпринимать попытки для изменения ситуации к лучшему. Правда, я не очень понимаю как, разве что молиться. Но надежда пока остаётся.
И я не понимаю, как изменить ситуацию. Но в любом случае необходимо пытаться договариваться, спорить, готовить протесты, юридически обосновывать свою позицию», — приводит слова Губерниева «RT на русском».
Главные достижения белорусского биатлона. Он круче российского?
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