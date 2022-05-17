Винер-Усманова словами Путина оценила недопуск России к тендеру на показ ОИ с 2026 года

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала то, что Международный олимпийский комитет (МОК) объявил тендер на показ Олимпийских игр в Европе с 2026 года, заранее исключив из него Россию и Беларусь. Заявки принимались до 25 апреля.
«У меня такое же мнение, как у нашего президента. Если нет России на Олимпиаде, тогда зачем нам это всё нужно? Это касается всего, что связано с Олимпиадами, включая и их показ», — приводит слова Винер-Усмановой «РБК-Спорт».
Напомним, «А зачем нам такой мир, если в нём не будет России?» — полемическое высказывание президента России Владимира Путина, прозвучавшее в фильме Владимира Соловьёва «Миропорядок-2018» на тему ядерного противостояния.
Как иностранные знаменитости восхищались российскими фигуристами:
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