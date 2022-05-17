Россия не лишалась прав на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов

Российские телеканалы сохраняют возможность получения прав на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов, сообщает со ссылкой на источник издание ТАСС.
Напомним, ранее в медиа прошла информация о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) объявил тендер на показ Олимпийских игр в Европе с 2026 года, заранее исключив из него Россию и Беларусь.
«Всё это похоже на ахинею. Датированное 24 февраля заявление МОК было неверно истолковано и преподнесено как новость. Никаких других заявлений на этот счёт МОК не делал.
Права на территории Российской Федерации пока действительно никому не переданы, они принадлежат МОК. Будет ли Россия допущена к тендеру, пока неизвестно, но никто наших заявок не отклонял, тендер просто перенесли», – сообщает источник агентства.
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