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Россия не лишалась прав на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов

Россия не лишалась прав на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов
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Российские телеканалы сохраняют возможность получения прав на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов, сообщает со ссылкой на источник издание ТАСС.

Напомним, ранее в медиа прошла информация о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) объявил тендер на показ Олимпийских игр в Европе с 2026 года, заранее исключив из него Россию и Беларусь.

«Всё это похоже на ахинею. Датированное 24 февраля заявление МОК было неверно истолковано и преподнесено как новость. Никаких других заявлений на этот счёт МОК не делал.

Права на территории Российской Федерации пока действительно никому не переданы, они принадлежат МОК. Будет ли Россия допущена к тендеру, пока неизвестно, но никто наших заявок не отклонял, тендер просто перенесли», – сообщает источник агентства.

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