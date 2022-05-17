В Госдуме готовят законопроект для защиты российских спортсменов на международных стартах

Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков сообщил о подготовке законопроекта, отменяющего приоритет международного спортивного арбитража над законами РФ.
«В 2016 году у нас, к сожалению, появилось в законе превалирование международного спортивного арбитража над законами РФ. Поэтому мы получили обязательное исполнение решения Спортивного арбитражного суда, что, по моему мнению, неправильно. Наша задача – обезопасить наших спортсменов и юридически обеспечить выступления на внутренних или международных соревнованиях, если нас туда позовут. Для этого норму надо отменить, и я подготовлю соответствующий законопроект», – приводит слова функционера ТАСС.
Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах из-за ситуации на Украине.
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