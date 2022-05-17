Дарья Клишина намекнула на пол своего будущего ребёнка

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка, которая в феврале объявила о беременности, намекнула, что ожидает мальчика.
«О, мальчик», — подписала фотографии российская легкоатлетка.
Фото: из личного архива дарьи клишиной
Фото: из личного архива дарьи клишиной
Фото: из личного архива дарьи клишиной
Напомним, 31-летняя Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодёжи.
Ранее Дарья Клишина выложила пляжные фотографии, которые она сделала во время отпуска на Багамских островах.
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