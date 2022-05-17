В Московской области состоялось открытие нового яхт-клуба

В минувшую субботу, 14 мая, в акватории Пестовского водохранилища (Московская область) состоялось открытие нового яхт-клуба Tenzor Sailing Club (TSC).
Яхт-клуб, обеспеченный собственным флотом спортивных яхт и парусной академией для обучения детей и взрослых, будет работать по системе круглогодичного сервиса для своих клиентов.
В день открытия организаторы дали старт летнему сезону, устроив регату в статусе первого этапа «Кубка Пестово», где приняли участие 14 команд.
Было проведено пять гонок. Лидерство со старта захватила команда Tenzor Sport Милены Никитиной, собрав в копилку четыре первых прихода из пяти возможных. По итогам регаты победителем стала команда Tenzor Sport, второе место – у команды ZIGZAG, тройку лучших замкнула команда ZIDart Sailing Team.
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