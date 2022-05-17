Двукратная чемпионка мира Зузана Гейнова объявила о завершении карьеры

Двукратная чемпионка мира в беге на 400 метров с барьерами, чешская легкоатлетка Зузана Гейнова подтвердила слухи о завершении карьеры. Спортсменка выступит с официальным заявлением 31 мая на этапе Континентального тура в Остраве (Чехия).
«Я хотела бы попрощаться с чешскими зрителями. У меня была потрясающая карьера, и я от всего сердца хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживал меня. Не могу дождаться того, что готовит будущее», – приводит слова Гейновой издание World Athletics.
Зузана Гейнова впервые стала чемпионкой мира на соревнованиях в Москве в 2013 году, в финале установив лучший результат сезона и побив национальный рекорд. Два года спустя в Пекине (Китай) Гейнова повторила достижение. Также на счету чешки бронзовая медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Тогда она стала третьей, пропустив вперёд американку Лашинду Демус и россиянку Наталью Антюх.
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