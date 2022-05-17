«Газпром-Югра» стал первым финалистом чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. В третьем матче полуфинальной серии до трёх побед «Газпром-Югра» на своей площадке разгромил екатеринбургскую «Синару» со счётом 6:1. Дублями отметились Павел Симаков и Щимба.

Два предыдущих матча в Екатеринбурге также завершились победами югорской команды со счётом 5:2 и 5:4. Оба раза соперникам потребовалось дополнительное время.

Во второй паре встречаются «Норникель» и КПРФ. Там финалист сегодня не определится, так как после двух матчей счёт в серии до трёх побед — 1-1.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Полуфинал. Третий матч

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Синара» (Екатеринбург) – 6:1 (3:0).

Голы: Гилерме, 19, Симаков, 23, 39, Щимба, 25, 36, Вилиан, 33 – Соколов, 50.

Счёт в серии – 3-0.