«Газпром-Югра» стал первым финалистом чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. В третьем матче полуфинальной серии до трёх побед «Газпром-Югра» на своей площадке разгромил екатеринбургскую «Синару» со счётом 6:1. Дублями отметились Павел Симаков и Щимба.
Два предыдущих матча в Екатеринбурге также завершились победами югорской команды со счётом 5:2 и 5:4. Оба раза соперникам потребовалось дополнительное время.
Во второй паре встречаются «Норникель» и КПРФ. Там финалист сегодня не определится, так как после двух матчей счёт в серии до трёх побед — 1-1.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Полуфинал. Третий матч
«Газпром-Югра» (Югорск) – «Синара» (Екатеринбург) – 6:1 (3:0).
Голы: Гилерме, 19, Симаков, 23, 39, Щимба, 25, 36, Вилиан, 33 – Соколов, 50.
Счёт в серии – 3-0.
- 17 мая 2022
-
19:01
-
18:47
-
18:30
-
16:44
-
15:24
-
14:42
-
13:25
-
12:24
-
11:43
-
11:43
-
11:08
-
10:57
-
10:21
-
10:00
-
09:23
-
06:54
-
00:44
-
00:24
-
00:04
- 16 мая 2022
-
23:23
-
18:43
-
18:17
-
14:54
-
14:45
-
14:31
-
14:28
-
14:24
-
13:30
-
13:18
-
12:02
-
11:33
-
10:38
-
10:31
-
09:01
-
00:14