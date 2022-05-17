Пловец Евгений Рылов рассказал, когда планирует завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион, российский пловец Евгений Рылов во время просветительского марафона «Новые горизонты» рассказал, когда планирует завершить спортивную карьеру.
«Думаю, после следующей Олимпиады буду заканчивать. Кому-то кажется, что в 28 лет это делать рано, но дистанции уже даются тяжелее. У меня есть цель — хочу стать самым быстрым в мире, пока я её не достиг. Да, у меня есть рекорды мира, но всё же», — приводит слова Рылова ТАСС.
25-летний Рылов является двукратным чемпионом Олимпиады-2020, также на его счету серебряная и бронзовая медали Игр. Пловец дважды становился чемпионом мира, трижды — победителем мирового первенства на короткой воде.
22 апреля Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова от соревнований на девять месяцев из-за участия в митинге-концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.
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