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Пловец Евгений Рылов рассказал, когда планирует завершить карьеру

Пловец Евгений Рылов рассказал, когда планирует завершить карьеру
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Двукратный олимпийский чемпион, российский пловец Евгений Рылов во время просветительского марафона «Новые горизонты» рассказал, когда планирует завершить спортивную карьеру.

«Думаю, после следующей Олимпиады буду заканчивать. Кому-то кажется, что в 28 лет это делать рано, но дистанции уже даются тяжелее. У меня есть цель — хочу стать самым быстрым в мире, пока я её не достиг. Да, у меня есть рекорды мира, но всё же», — приводит слова Рылова ТАСС.

25-летний Рылов является двукратным чемпионом Олимпиады-2020, также на его счету серебряная и бронзовая медали Игр. Пловец дважды становился чемпионом мира, трижды — победителем мирового первенства на короткой воде.

22 апреля Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова от соревнований на девять месяцев из-за участия в митинге-концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.

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