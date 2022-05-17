Евгений Рылов высказался о выступлении под нейтральным флагом

Двукратный олимпийский чемпион, российский пловец Евгений Рылов во время просветительского марафона «Новые горизонты» высказался о выступлении на Играх в Токио и чемпионатах мира под нейтральным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Естественно, любому человеку неприятно, когда ты выходишь на награждение или старт и не видишь своего флага, государственной символики. Самое обидное, когда на первом месте не звучит гимн твоей страны. Но к этому надо было адаптироваться, привыкнуть.

Но всё равно люди понимают, из какой мы страны, в том числе и наши соперники, кто бы чего не хотел. Мы не отступили и показали, что в трудную минуту и без флага у нас есть поддержка от болельщиков и страны, показали класс — максимально возможный результат», — приводит слова Рылова ТАСС.

25-летний Рылов является двукратным чемпионом Олимпиады-2020, также на его счету серебряная и бронзовая медали Игр. Пловец дважды становился чемпионом мира, трижды — победителем мирового первенства на короткой воде.

22 апреля Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова от соревнований на девять месяцев из-за участия в митинге-концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.