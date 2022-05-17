«Ростов-Дон» и ЦСКА сыграют в финале чемпионата России по гандболу
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Гандболистки «Ростов-Дона» вышли в финал чемпионата России среди команд Суперлиги. В ответном полуфинальном матче с тольяттинской «Ладой» ростовский клуб на своей площадке обыграл тольяттинскую команду со счётом 34:27.
В составе «Лады» по шесть мячей забили Ольга Фомина и Алёна Амельченко. У «Ростов-Дона» по пять мячей на счету Юлии Манагаровой, Анны Вяхиревой и Ярославы Фроловой.
В первом матче серии «Ростов-Дон» разгромил «Ладу» со счётом 43:30. Ростовский клуб выиграл серию с общим счётом 77:57 и вышел в финал, где встретится с московским ЦСКА.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Полуфинал. Ответный матч
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Лада» (Тольятти) – 34:27 (18:14).
Общий счёт по итогам двух матчей – 77:57.
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