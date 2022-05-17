«Норникель» вышел вперёд в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с КПРФ

«Норникель» вышел вперёд в полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. В третьем матче полуфинальной серии до трёх побед «Норникель» в гостях обыграл КПРФ со счётом 5:2. Хет-трик в составе гостей оформил Габриэль.

В Норильске команды обменялись победами со счётом 3:2 в дополнительное время. Четвёртый матч серии до трёх побед состоится завтра, 18 мая.

Ранее определился первый финалист. Им стал «Газпром-Югра», трижды обыгравший екатеринбургскую «Синару».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Полуфинал. Третий матч

КПРФ (Москва) – «Норникель» (Норильск) – 2:5 (0:3).

Голы: Ниязов, 44, Дуглас, 50 – Родригиньо, 16, Габриэль, 17, 18, 35, Кудзиев, 40.

Счёт в серии — 1-2.