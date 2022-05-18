Ирина Винер-Усманова отреагировала на дисквалификацию Куляка за букву «Z» на груди

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала новость о том, что чемпион России по спортивной гимнастике среди юниоров Иван Куляк, завоевавший это звание в 2019 году, дисквалифицирован Фондом гимнастической этики (GEF) на один год за выход на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой «Z» на груди.
«Тема ажиотажная, причём уже давно. Все решения, которые сейчас выносятся, вызывают недоумение, сомнение и очень большое чувство жалости к спортсменам, которые стали заложниками политики.
Удивило ли решение FIG? Да не могло оно удивить, раз нам до 2028 года запретили участие в Олимпийских играх. По большому счёту попросту дисквалифицировали весь спорт в России. Для гимнастики это особенно актуально, потому что у тех спортсменов, которые могли бы там выступить, другого шанса может и не быть.
Стоит ли оспаривать эти решения? Этот вопрос лучше адресовать руководству. Если нас уже в глобальном масштабе так прижали, то что говорить о частных случаях, как у Ивана», — цитирует Винер-Усманову «РИА Новости Спорт».
Госдума, кино и ТВ. Как гимнастки добиваются успехов вне спорта:
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