Юрист объяснила, почему гимнаст Куляк избежал пожизненного отстранения за «Z» на груди

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, почему российский гимнаст Иван Куляк избежал пожизненного отстранения. Куляк дисквалифицирован Фондом гимнастической этики (GEF) на один год за выход на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой «Z» на груди.

«Санкция в отношении гимнаста Ивана Куляка на самом деле ожидаемая и продолжает практику других спортивных федераций. Грозило ли спортсмену пожизненное отстранение и как удалось его избежать? Излишне строгое наказание легко было бы отменить при апелляции», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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