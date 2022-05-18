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Юрист объяснила, почему гимнаст Куляк избежал пожизненного отстранения за «Z» на груди

Юрист объяснила, почему гимнаст Куляк избежал пожизненного отстранения за «Z» на груди
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Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, почему российский гимнаст Иван Куляк избежал пожизненного отстранения. Куляк дисквалифицирован Фондом гимнастической этики (GEF) на один год за выход на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой «Z» на груди.

«Санкция в отношении гимнаста Ивана Куляка на самом деле ожидаемая и продолжает практику других спортивных федераций. Грозило ли спортсмену пожизненное отстранение и как удалось его избежать? Излишне строгое наказание легко было бы отменить при апелляции», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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