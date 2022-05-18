КПРФ сравнял счёт в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с «Норникелем»
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КПРФ сравнял счёт в полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу с «Норникелем». В четвёртом матче московский клуб на своей площадке нанёс поражение «Норникелю» со счётом Дубль в составе хозяев площадки оформил Янар Асадов.
После четырёх матчей счёт в полуфинальной серии КПРФ – «Норникель» стал 2-2. Пятый решающий матч полуфинальной серии до трёх побед пройдёт в воскресенье, 22 мая, на площадке «Норильского никеля».
Накануне определился первый финалист. Им стал «Газпром-Югра», трижды обыгравший екатеринбургскую «Синару».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Полуфинал. Четвёртый матч
КПРФ (Москва) – «Норникель» (Норильск) – (4:0).
Голы: Денер, 12, Ниязов, 20, Асадов, 20, 32, Заболонков, 25 – Родригиньо, 40.
Счёт в серии — 2-2.
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