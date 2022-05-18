КПРФ сравнял счёт в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с «Норникелем»

КПРФ сравнял счёт в полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу с «Норникелем». В четвёртом матче московский клуб на своей площадке нанёс поражение «Норникелю» со счётом Дубль в составе хозяев площадки оформил Янар Асадов.

После четырёх матчей счёт в полуфинальной серии КПРФ – «Норникель» стал 2-2. Пятый решающий матч полуфинальной серии до трёх побед пройдёт в воскресенье, 22 мая, на площадке «Норильского никеля».

Накануне определился первый финалист. Им стал «Газпром-Югра», трижды обыгравший екатеринбургскую «Синару».

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Полуфинал. Четвёртый матч

КПРФ (Москва) – «Норникель» (Норильск) – (4:0).

Голы: Денер, 12, Ниязов, 20, Асадов, 20, 32, Заболонков, 25 – Родригиньо, 40.



Счёт в серии — 2-2.